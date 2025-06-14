Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны

Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны

Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора иранским коллегой Аббасом Арагчи.

В ведомстве подчеркнули, что стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, Арагчи рассказал Байрамову о последствиях израильских атак и ответных мерах Тегерана.

Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран.

Байрамов также отметил, что учитывая закрытие воздушного пространства Ирана, Азербайджан создал условия для перехода через сухопутную границу представителям различных стран и Ирана.