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Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны

Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 15:25
Байрамов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны

Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора иранским коллегой Аббасом Арагчи.

В ведомстве подчеркнули, что стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, Арагчи рассказал Байрамову о последствиях израильских атак и ответных мерах Тегерана.

Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран.

Байрамов также отметил, что учитывая закрытие воздушного пространства Ирана, Азербайджан создал условия для перехода через сухопутную границу представителям различных стран и Ирана.

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Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan won't allow using its territory for attacks on third countries
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Seyid Abbas Ərağçi İsrailin İrana hücumundan sonra yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər

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