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Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян Актер Никита Кологривый оказался среди 90 россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 18:07
Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

Актер Никита Кологривый оказался среди 90 россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по телефону исполнительный продюсер съемочной группы Федора Бондарчука Аля Сомкина.

"У нас группа из разных городов", - указала она. В частности, в нее входят актеры Никита Кологривый, Николай Козак, Ирина Паутова и Александр Радойчич, исполняющий в сериале "Трудно быть богом" главную роль.

Ранее Сомкина сообщала, что членов съемочной группы планируется максимально быстро отправить на родину.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana təxliyə edilən rusiyalılar arasında aktyor Koloqrivıy da var

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