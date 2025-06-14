Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

Актер Никита Кологривый оказался среди 90 россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Актер Никита Кологривый оказался среди 90 россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по телефону исполнительный продюсер съемочной группы Федора Бондарчука Аля Сомкина.

"У нас группа из разных городов", - указала она. В частности, в нее входят актеры Никита Кологривый, Николай Козак, Ирина Паутова и Александр Радойчич, исполняющий в сериале "Трудно быть богом" главную роль.

Ранее Сомкина сообщала, что членов съемочной группы планируется максимально быстро отправить на родину.