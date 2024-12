Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнованиями в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау.

Как сообщает Report, соболезнование опубликовано на странице премьера в соцсети Х.

"Глубоко опечален известием о крушении азербайджанского авиалайнера недалеко от Актау. Выражаю глубокие соболезнования моему дорогому брату президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с человеческими жертвами в результате крушения лайнера. Мы скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Пакистан рядом с Азербайджаном в эти тяжелые минуты", - написал Шариф.

Deeply saddened by the news of the tragic crash of an Azeri airliner near Aktau, Kazakhstan. My heartfelt condolences to my dear brother President Ilham Aliyev and the people of Azerbaijan over the loss of precious lives in this incident. Our thoughts are with the families of the…