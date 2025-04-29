Айгюн Алиева: Платформа НПО Глобального Юга станет голосом сотен миллионов людей в международных организациях

Недавно созданная Платформа НПО Глобального Юга станет важным механизмом для представления интересов сотен миллионов людей в международных структурах, включая ООН.

Недавно созданная Платформа НПО Глобального Юга станет важным механизмом для представления интересов сотен миллионов людей в международных структурах, включая ООН.

Как сообщает Report, об этом в ходе учредительной конференции Платформы заявила журналистам исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева.

По ее словам, мероприятие сопровождалось содержательными дискуссиями, включая вопросы изменения климата, борьбы с дезинформацией и взаимодействия в формате D-8.

Алиева также отметила, что Агентство подписало меморандумы о взаимопонимании с китайскими и узбекскими НПО, а местные азербайджанские НПО подписали меморандумы с семью зарубежными неправительственными организациями.

По ее словам, поддержка инициатив НПО Глобального Юга станет одним из приоритетов в будущих грантовых конкурсах Агентства.