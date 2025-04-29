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Китай призвал Украину и Россию "устранить коренные причины конфликта"

Китай призвал Украину и Россию "устранить коренные причины конфликта" Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией и надеется на достижение справедливого соглашения.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 14:46
Китай призвал Украину и Россию устранить коренные причины конфликта

Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией и надеется на достижение справедливого соглашения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы будем сохранять объективную и беспристрастную позицию, настаивать на решении разногласий путем диалога и переговоров, оказывать поддержку агентствам ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для политического решения. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и надеется, что заинтересованные стороны устранят коренные причины конфликта и как можно быстрее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - заявил Ван И в ходе встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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Версия на английском языке China calls on Ukraine and Russia to eliminate root causes of conflict
Версия на азербайджанском языке Çin Ukrayna və Rusiyanı münaqişənin əsas səbəblərini aradan qaldırmağa çağırıb

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