Китай призвал Украину и Россию "устранить коренные причины конфликта"

Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией и надеется на достижение справедливого соглашения.

Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией и надеется на достижение справедливого соглашения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы будем сохранять объективную и беспристрастную позицию, настаивать на решении разногласий путем диалога и переговоров, оказывать поддержку агентствам ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для политического решения. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и надеется, что заинтересованные стороны устранят коренные причины конфликта и как можно быстрее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - заявил Ван И в ходе встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.