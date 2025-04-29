Украина потеряла почти половину газодобычи из-за зимних обстрелов

Украина потеряла почти 50% добычи газа в результате атак со стороны РФ.

Украина потеряла почти 50% добычи газа в результате атак со стороны РФ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, за прошедшую зиму РФ наносила массированные атаки на украинскую газодобывающую инфраструктуру, поэтому Киев ищет пути компенсации потерь из других стран.

"[РФ] Нанесли потери в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей "голубым топливом". Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности за счет импорта", - заявил премьер.