СМИ: Белый дом разрабатывает стратегию на случай попытки импичмента Трампа

Советники президента США Дональда Трампа самым серьезным образом рассматривают вероятность того, что в отношении него снова инициируют импичмент, если в следующем году демократы окажутся в большинстве в Палате представителей Конгресса.

Советники президента США Дональда Трампа самым серьезным образом рассматривают вероятность инициирования импичмента в его отношении, если в следующем году демократы окажутся в большинстве в Палате представителей Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По его данным, Трамп - единственный американский лидер, против которого дважды был инициирован импичмент, и его команда прекрасно понимает, насколько этот процесс может повлиять на работу Белого дома и повестку в целом. Угроза еще одного импичмента мотивировала американскую администрацию на скорейшее продвижение как можно большего числа намеченных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году, говорится в публикации.

Как считает один из советников хозяина Белого дома Джон Маклафлин, возможность импичмента - это "громкий призыв" к республиканцам в Палате представителей отложить в сторону разногласия и поддержать экономическую платформу Трампа, прежде всего реализовать его план по продлению налоговых льгот от 2017 года.