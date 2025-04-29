АЖД приобретет в Китае современные локомотивы

АЖД приобретет в Китае современные локомотивы

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД), действующие в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), приобретет у китайской компании CRRC Ziyang Co., Ltd семь новых локомотивов и запчасти.

Как сообщили Report в АЖД, все технические и коммерческие вопросы, связанные с приобретением локомотивов и запчастей, уже согласованы.

Общая стоимость соглашения составляет 26 млн долларов США.

Современный магистральный дизельный локомотив типа AC50, оснащенный передовыми технологиями, инновационными системами тяги и обладающий высокими техническими показателями, отличается высокой тяговой мощностью, большей емкостью топливного бака и надежностью.

Модель AC50 соответствует экологическим стандартам уровня IIIA, установленным Международным союзом железных дорог (UIC). Это позволяет использовать локомотив в районах с особыми требованиями к эмиссии.

Локомотивы планируется эксплуатировать в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" и по другим направлениям в целях обслуживания растущих объемов грузоперевозок.

На следующем этапе планируется приобрести еще 14 магистральных локомотивов.

"В связи с устойчивым ростом транзитных грузоперевозок по проходящим через территорию Азербайджана международным коридорам АЖД в целях безопасной транспортировки грузов придает серьезное значение обновлению и расширению своего локомотивного парка", - отметили в компании.