О нас

АЖД приобретет в Китае современные локомотивы

АЖД приобретет в Китае современные локомотивы АЖД приобретет в Китае современные локомотивы
Инфраструктура
29 апреля 2025 г. 14:58
АЖД приобретет в Китае современные локомотивы

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД), действующие в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), приобретет у китайской компании CRRC Ziyang Co., Ltd семь новых локомотивов и запчасти.

Как сообщили Report в АЖД, все технические и коммерческие вопросы, связанные с приобретением локомотивов и запчастей, уже согласованы.

Общая стоимость соглашения составляет 26 млн долларов США.

Современный магистральный дизельный локомотив типа AC50, оснащенный передовыми технологиями, инновационными системами тяги и обладающий высокими техническими показателями, отличается высокой тяговой мощностью, большей емкостью топливного бака и надежностью.

Модель AC50 соответствует экологическим стандартам уровня IIIA, установленным Международным союзом железных дорог (UIC). Это позволяет использовать локомотив в районах с особыми требованиями к эмиссии.

Локомотивы планируется эксплуатировать в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" и по другим направлениям в целях обслуживания растущих объемов грузоперевозок.

На следующем этапе планируется приобрести еще 14 магистральных локомотивов.

"В связи с устойчивым ростом транзитных грузоперевозок по проходящим через территорию Азербайджана международным коридорам АЖД в целях безопасной транспортировки грузов придает серьезное значение обновлению и расширению своего локомотивного парка", - отметили в компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Railways strengthens its locomotive fleet with purchases from China
Версия на азербайджанском языке ФотоADY: "Şimal-Cənub" dəhlizi üzrə artan yükdaşımaları qarşılamaq məqsədilə Çindən lokomotivlər alınır

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
23 апреля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi