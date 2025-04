Молодежный чемпион СОР29 приняла участие в YouthLead Climate Action

Молодежный чемпион COP29 Лейла Гасанова выступила одним из организаторов мероприятия YouthLead Climate Action.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Согласно сообщению, цель участия - услышать от молодых людей об их приоритетах и стремлениях на COP30 в Белеме.

"Это была ценная дискуссия, которая поможет информировать о работе молодежных климатических чемпионов COP29 и COP30 в этом году", - говорится в сообщении.