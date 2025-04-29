О нас

ЦБА включил турецкого страхового брокера в свой реестр

ЦБА включил турецкого страхового брокера в свой реестр Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров турецкую компанию Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği.
Финансы
29 апреля 2025 г. 15:05
ЦБА включил турецкого страхового брокера в свой реестр

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров турецкую компанию Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, тем самым число иностранных брокеров, действующих на страховом рынке Азербайджана, достигло 96.

Ранее, в декабре прошлого года, в реестр страховых брокеров были включены компании Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l и Volante (DIFC).

Отметим, что Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği действует с 2010 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB Türkiyənin sığorta brokerini reyestrinə daxil edib

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi