ЦБА включил турецкого страхового брокера в свой реестр

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров турецкую компанию Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров турецкую компанию Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, тем самым число иностранных брокеров, действующих на страховом рынке Азербайджана, достигло 96.

Ранее, в декабре прошлого года, в реестр страховых брокеров были включены компании Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l и Volante (DIFC).

Отметим, что Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği действует с 2010 года.