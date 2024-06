Рахман Мустафаев рассказал на Гаагской конференции по климату о повестке COP29

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев рассказал на Гаагской конференции по климату и безопасности о повестке COP29, который пройдет в этом году в Азербайджане.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Для меня было честью принять участие в Гаагской конференции по климату и безопасности, организованной совместно Университетом Эразма, Международным институтом социальных исследований и Центром гуманитарных исследований, где я рассказал о повестке COP29, усилиях Азербайджана по созданию справедливого и инклюзивного процесса обсуждений на COP29, а также политике страны и достижениях в области энергоперехода", - написал он.