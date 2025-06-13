Дан Йоргенсен: Энергетическая интеграция Южного Кавказа и Европы может быть реализована с предоставлением гарантий

Европейский Союз готов изучить возможности расширения энергетической интеграции с регионом Южного Кавказа.

Европейский Союз готов изучить возможности расширения энергетической интеграции с регионом Южного Кавказа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен на третьем заседании энергетического диалога высокого уровня, созданного с целью развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом, в Брюсселе.

Он подчеркнул, что этот диалог является показателем тесного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в энергетической сфере.

"Такой диалог ведется с очень немногими странами. Мы высоко ценим усилия Азербайджана в этом направлении. Достижение энергетической безопасности требует предотвращения рисков. Энергетическая инфраструктура является основой для продвижения нашего энергетического перехода. Мы готовы изучить возможности расширения энергетической интеграции между регионом Южного Кавказа и европейским регионом. Это может быть реализовано также с мобилизацией гарантий и смешанных финансовых инструментов", - отметил Йоргенсен.

Напомним, что энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС осуществляется с 2022 года.