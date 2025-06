Хикмет Гаджиев встретился с представителем Администрации президента Чехии

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Чехию встретился с директором Департамента иностранных дел Администрации президента этой страны Ярославом Зайичеком.

Как сообщает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Чехии.

Было отмечено, что помощник президента Азербайджана также встретился с первым заместителем министра иностранных дел Чехии Йиржи Козаком.