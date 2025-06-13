О нас

СМИ: Трамп назвал атаку Израиля превосходной

СМИ: Трамп назвал атаку Израиля превосходной Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и отметил, что "впереди будет еще много всего".
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:56
СМИ: Трамп назвал атаку Израиля превосходной

Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и отметил, что "впереди будет еще много всего".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил телеканал ABC News.

"Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего", - сказал Трамп об израильской атаке.

В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, участвовали ли США в этой атаке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp qarşıda hələ çox şey olacağını bildirib

Экслюзивные новости

Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi