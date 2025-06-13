СМИ: Трамп назвал атаку Израиля превосходной

Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и отметил, что "впереди будет еще много всего".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил телеканал ABC News.
"Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего", - сказал Трамп об израильской атаке.
В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, участвовали ли США в этой атаке.