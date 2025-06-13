О нас

Иран подтвердил гибель высокопоставленного генерала, курировавшего ракетную программу

Иран подтвердил гибель высокопоставленного генерала, курировавшего ракетную программу Иран подтвердил, что в результате израильских атак убит генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу Ирана.
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:59
Иран подтвердил гибель высокопоставленного генерала, курировавшего ракетную программу

В Иране подтвердили, что в результате израильских атак убит генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Хаджизаде командовал воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌(КСИР).

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" ("Восставший лев") против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iran confirms death of high-ranking general in charge of missile program
Версия на азербайджанском языке İran raket proqramına nəzarət edən yüksək vəzifəli generalın ölümünü təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi