Иран подтвердил гибель высокопоставленного генерала, курировавшего ракетную программу

Иран подтвердил, что в результате израильских атак убит генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу Ирана.

В Иране подтвердили, что в результате израильских атак убит генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Хаджизаде командовал воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌(КСИР).

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" ("Восставший лев") против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.