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Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры

Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры
Энергетика
13 июня 2025 г. 16:17
Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры

На фоне нынешних вызовов настало время продемонстрировать прагматичный подход к увеличению поставок газа из Азербайджана как надежного партнера и предпринять решительные шаги по оказанию финансовой и политической поддержки развитию соответствующих межрегиональных энергетических инфраструктур.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на третьем заседании энергетического диалога высокого уровня, созданного с целью развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС) в Брюсселе.

По его словам, наделение "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа" статусом проекта общего интереса (PMI) и включение его в десятилетний план развития сети (TYNDP) имеет критическое значение для успешного развития этой стратегической инициативы: "Мы призываем соответствующие структуры ЕС усилить необходимую поддержку и продвигать эту инициативу как приоритетный проект".

Министр напомнил, что в прошлом году поставки газа из Азербайджана в Европу увеличились на 9,5% и достигли 13 млрд кубометров, а в этом году 50% экспорта предназначено для Европы: "До 2030 года, согласно существующим контрактам, ожидается дополнительная добыча газа примерно в 8 млрд кубометров, а за счет солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,7 ГВт высвободятся 1,5 млрд кубометров газа. Транспортировка этих объемов и своевременное и значительное увеличение дополнительных поставок требуют расширения трубопроводов, инвестиций в проекты по разработке месторождений, долгосрочных коммерческих контрактов и мобилизации финансовых инструментов".

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Time has come for decisive actions to support regional energy infrastructure
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Regionlararası enerji infrastrukturuna dəstək üçün qəti addımların vaxtıdır”

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