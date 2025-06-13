Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры

Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры

На фоне нынешних вызовов настало время продемонстрировать прагматичный подход к увеличению поставок газа из Азербайджана как надежного партнера и предпринять решительные шаги по оказанию финансовой и политической поддержки развитию соответствующих межрегиональных энергетических инфраструктур.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на третьем заседании энергетического диалога высокого уровня, созданного с целью развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС) в Брюсселе.

По его словам, наделение "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа" статусом проекта общего интереса (PMI) и включение его в десятилетний план развития сети (TYNDP) имеет критическое значение для успешного развития этой стратегической инициативы: "Мы призываем соответствующие структуры ЕС усилить необходимую поддержку и продвигать эту инициативу как приоритетный проект".

Министр напомнил, что в прошлом году поставки газа из Азербайджана в Европу увеличились на 9,5% и достигли 13 млрд кубометров, а в этом году 50% экспорта предназначено для Европы: "До 2030 года, согласно существующим контрактам, ожидается дополнительная добыча газа примерно в 8 млрд кубометров, а за счет солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,7 ГВт высвободятся 1,5 млрд кубометров газа. Транспортировка этих объемов и своевременное и значительное увеличение дополнительных поставок требуют расширения трубопроводов, инвестиций в проекты по разработке месторождений, долгосрочных коммерческих контрактов и мобилизации финансовых инструментов".