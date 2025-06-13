Азербайджан и Китай завершили переговоры по членству в ВТО

15:34

Азербайджан и Китай подпишут протокол в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана, обсуждения по товарам и услугам состоялись в рамках визита заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли в Китай в ходе его встречи с заместителем министра коммерции этой страны Янь Дуном.

"Переговоры между Азербайджаном и Китаем по товарам и услугам в рамках присоединения к ВТО по итогам обсуждений завершились. На встрече отмечалось, что азербайджано-китайские отношения основаны на принципах взаимной дружбы и доверия, и имеются большие возможности для дальнейшего расширения торговых связей", - говорится в сообщении.

В рамках визита заместитель министра также встретился с руководством китайской компании TBEA, специализирующейся на передаче электроэнергии и возобновляемых источниках энергии. На встрече была предоставлена информация о бизнес-среде в Азербайджане и о созданных возможностях для инвесторов. Также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.