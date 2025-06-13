Министр внутренних дел Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии.
В состав делегации, возглавляемой Геладзе, также входят заместитель министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе и директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе.
Отмечается, что визит имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и правового сотрудничества между двумя странами.