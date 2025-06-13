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Министр внутренних дел Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Министр внутренних дел Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Министр внутренних дел Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
В регионе
13 июня 2025 г. 16:08
Министр внутренних дел Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии.

В состав делегации, возглавляемой Геладзе, также входят заместитель министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе и директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе.

Отмечается, что визит имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и правового сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Georgian Minister of Internal Affairs arrives in Azerbaijan
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