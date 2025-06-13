МАГАТЭ проведет внеочередное заседание на фоне эскалации между Израилем и Ираном

МАГАТЭ проведет внеочередное заседание на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание на фоне эскалации между Израилем и Ираном, в ходе которого обсудят удары по ядерным объектам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно правилам МАГАТЭ, любое государство-член совета может созвать заседание. Источники отмечают что, по крайней мере один член совета запросил проведение заседания на регулярной ежеквартальной сессии в пятницу.

Иран не входит в состав совета и его просьбу инициировать заседание поддержали просьбе Россия, Китай и Венесуэла, сообщили источники.

Кто из трех стран первым направил запрос, не уточняется.