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Посольство США: Всегда будем ценить поддержку Азербайджана после терактов 11 сентября

Посольство США: Всегда будем ценить поддержку Азербайджана после терактов 11 сентября В посольстве США в Азербайджане почтили память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.
Внешняя политика
11 сентября 2024 г. 11:50
Посольство США: Всегда будем ценить поддержку Азербайджана после терактов 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане почтили память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Сегодня посол Марк Либби и сотрудники посольства США в Азербайджане собрались, чтобы почтить память 2977 невинных жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Соединенные Штаты всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами и предложил помощь в этот трагический момент нашей истории", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi: 11 sentyabr terrorundan sonra Azərbaycanın dəstəyini hər zaman qiymətləndirəcəyik
Версия на английском языке US will always appreciate Azerbaijan's support after 9/11 terrorist attacks, embassy says

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