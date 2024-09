Посольство США: Всегда будем ценить поддержку Азербайджана после терактов 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане почтили память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Сегодня посол Марк Либби и сотрудники посольства США в Азербайджане собрались, чтобы почтить память 2977 невинных жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Соединенные Штаты всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами и предложил помощь в этот трагический момент нашей истории", - говорится в публикации.