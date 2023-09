Посольство США: Никогда не забудем поддержку Азербайджана после терактов 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане почтили память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Сегодня наше посольство, возглавляемое временным поверенным в делах США в Азербайджане Уго Геварой, отметило годовщину терактов 11 сентября и почтило память всех погибших. Мы никогда не забудем, как Азербайджан поддерживал Соединенные Штаты в это трагическое время", - говорится в публикации.