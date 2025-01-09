МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в ГрузииМинистерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "Х".
"Глубоко опечалены трагическим пожаром, унесшим жизни пяти детей в Гальском районе Абхазии (Грузия). Выражаем наши искренние соболезнования семьям, пострадавшим от этого разрушительного события, и дружественной Грузии. Пусть Всевышний даст силы вынести эту потерю", - отметили в ведомстве.
We are deeply saddened by the tragic fire that claimed the lives of five children in Gali district of Abkhazia, #Georgia.
We extend our heartfelt condolences to the families affected by this devastating event and to friendly Georgia.