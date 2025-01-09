МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.

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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии. Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "Х". "Глубоко опечалены трагическим пожаром, унесшим жизни пяти детей в Гальском районе Абхазии (Грузия). Выражаем наши искренние соболезнования семьям, пострадавшим от этого разрушительного события, и дружественной Грузии. Пусть Всевышний даст силы вынести эту потерю", - отметили в ведомстве. We are deeply saddened by the tragic fire that claimed the lives of five children in Gali district of Abkhazia, #Georgia .



We extend our heartfelt condolences to the families affected by this devastating event and to friendly Georgia.



May Allah give the strength to bear this… — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) January 9, 2025 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry extends condolences to Georgia