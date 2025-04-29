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В Имишли обсудили меры по повышению эффективности противопожарной безопасности

В Имишли обсудили меры по повышению эффективности противопожарной безопасности В Имишлинском районе прошло региональное совещание на тему "Повышение эффективности превентивных мер против пожаров", организованное в связи с наступлением пожароопасного летнего сезона.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 19:12
В Имишли обсудили меры по повышению эффективности противопожарной безопасности

В Имишлинском районе состоялось региональное совещание на тему "Повышение эффективности превентивных мер против пожаров", организованное в связи с наступлением пожароопасного летнего сезона.

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства чрезвычайных ситуаций, Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, а также местных исполнительных властей и фермеры из более чем десяти районов региона.

Участники совещания обсудили совместный план действий по предупреждению пожаров, подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и провели разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности в лесных и сельскохозяйственных зонах. Отдельно была отмечена необходимость бдительности со стороны граждан, особенно проживающих вблизи лесов и ведущих хозяйственную деятельность.

В завершение участники призвали население быть осторожными при обращении с огнем и незамедлительно информировать соответствующие структуры в случае обнаружения очагов возгорания.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı regional müşavirə keçirilib

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