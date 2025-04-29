США проявляют интерес к производству стали и ферросплавов в Азербайджане

Команда по экономическим вопросам посольства США в Баку посетила заводы компании "Baku Steel Company" в Сумгайыте в рамках двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и торговли.

Команда по экономическим вопросам посольства США в Баку посетила заводы компании Baku Steel Company в Сумгайыте в рамках двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на диппредставительство, гости ознакомились с производством бесшовных стальных труб для нефтегазовой отрасли, основным рынком которых являются США, а также с выпуском ферросплавов, поставляемых американским металлургам.

Эти предприятия считаются одними из ведущих в ненефтяном секторе Азербайджана, производящих ориентированную на экспорт продукцию и создающих высокую добавленную стоимость.

Посольство подчеркнуло важность промышленного партнёрства с Азербайджаном и выразило заинтересованность в его дальнейшем расширении ради взаимной экономической выгоды.

Заводы Baku Steel Company и Baku Non Ferrous and Foundry Company были модернизированы в 2017 и 2018 годах соответственно, и сегодня поставляют продукцию не только в США, но и в Европу, на Ближний Восток и в Центральную Азию.