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США проявляют интерес к производству стали и ферросплавов в Азербайджане

США проявляют интерес к производству стали и ферросплавов в Азербайджане Команда по экономическим вопросам посольства США в Баку посетила заводы компании "Baku Steel Company" в Сумгайыте в рамках двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и торговли.
Промышленность
29 апреля 2025 г. 19:29
США проявляют интерес к производству стали и ферросплавов в Азербайджане

Команда по экономическим вопросам посольства США в Баку посетила заводы компании Baku Steel Company в Сумгайыте в рамках двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на диппредставительство, гости ознакомились с производством бесшовных стальных труб для нефтегазовой отрасли, основным рынком которых являются США, а также с выпуском ферросплавов, поставляемых американским металлургам.

Эти предприятия считаются одними из ведущих в ненефтяном секторе Азербайджана, производящих ориентированную на экспорт продукцию и создающих высокую добавленную стоимость.

Посольство подчеркнуло важность промышленного партнёрства с Азербайджаном и выразило заинтересованность в его дальнейшем расширении ради взаимной экономической выгоды.

Заводы Baku Steel Company и Baku Non Ferrous and Foundry Company были модернизированы в 2017 и 2018 годах соответственно, и сегодня поставляют продукцию не только в США, но и в Европу, на Ближний Восток и в Центральную Азию.

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Версия на английском языке USA shows interest in steel and ferroalloys production in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanda polad və ferroərintilər istehsalını araşdırır

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