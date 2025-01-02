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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Черногории

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Черногории МИД Азербайджана выразил соболезнование в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате вооруженного нападения в Цетинье (Черногория).
Внешняя политика
2 января 2025 г. 15:33
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Черногории

МИД Азербайджана выразил соболезнование в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате вооруженного нападения в Цетинье (Черногория).

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "Х".

“Глубоко опечалены смертельным нападением в городе Цетинье, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечает ведомство.

Как сообщалось, массовое убийство произошло вечером 1 января из-за ссоры по бытовой почве в одном из местных баров. В результате стрельбы, которую открыл вооруженный преступник в городе Цетинье в Черногории, погибли 12 человек, включая двоих детей.

Подозреваемый в убийстве - 45-летний Ацо Мартинович, которого в прошлом задерживали за незаконное хранение оружия.

Когда полиция прибыла для задержания преступника, он попытался покончить жизнь самоубийством и умер по пути в больницу.

В Черногории в связи с массовым убийством в Цетине объявлен трехдневный траур.

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Версия на английском языке Azerbaijan expresses condolences over loss of life in Montenegro shooting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Monteneqroya başsağlığı verib

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