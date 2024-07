Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в стране

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на публикацию посольства Польши в социальной сети "Х".

"Состоялась дружеская, прощальная встреча между послом Рафалом Поборски и помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, который в свою очередь, подчеркнул наличие хороших отношений между Азербайджаном и Польшей", - говорится в публикации.