Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в стране
Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в странеПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Об этом сообщает Report, со ссылкой на публикацию посольства Польши в социальной сети "Х".
"Состоялась дружеская, прощальная встреча между послом Рафалом Поборски и помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, который в свою очередь, подчеркнул наличие хороших отношений между Азербайджаном и Польшей", - говорится в публикации.
A friendly meeting and an interesting farewell conversation between Ambassador Rafał Poborski and Hikmet Hajiyev - Advisor to the President of Azerbaijan and Head of the Foreign Affairs Department in the Presidential Administration. H. Hajiyev emphasized the good - relations. pic.twitter.com/YFMcDlzqeo