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Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в стране

Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в стране Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 17:03
Хикмет Гаджиев встретился с послом Польши по случаю завершения его дипмиссии в стране

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на публикацию посольства Польши в социальной сети "Х".

"Состоялась дружеская, прощальная встреча между послом Рафалом Поборски и помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, который в свою очередь, подчеркнул наличие хороших отношений между Азербайджаном и Польшей", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev meets with ambassador of Poland over completion of his diplomatic mission
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev missiyasının başa çatması münasibətilə Polşanın səfiri ilə görüşüb

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