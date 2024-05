Посольство Польши поздравило Азербайджан с Днем независимости

Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю 28 мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на публикацию дипмиссии в социальной сети "Х".

"По случаю Национального праздника Азербайджана - Дня независимости, посольство Польши в Баку желает азербайджанскому народу мира, процветания и всего наилучшего. С Днем независимости!", - говорится в публикации.