Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за дань уважения жертвам Холокоста

Израиль чтит память 300 тыс. азербайджанцев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, и благодарен Азербайджану за дань уважения погибшим при Холокосте.
Как передает Report, об этом завершающий свою миссию посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".
Посол поделился публикацией МИД Азербайджана по случаю Дня памяти жертв Холокоста и выразил благодарность азербайджанской стороне.
"Сегодня мы также чтим память 300 000 азербайджанцев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом. С глубоким уважением мы признаем неизменную приверженность Азербайджана тому, чтобы евреи всегда были в безопасности и чувствовали себя как дома на этой земле. Мы также глубоко признательны Азербайджану за приверженность принципу "Никогда больше" и за прочную дружбу между нашими народами. Доброта и солидарность, проявленные народом Азербайджана по отношению к Израилю, особенно за последний год, глубоко трогают наши сердца", - говорится в сообщении.
Thank you, Azerbaijan, for commemorating this solemn day of remembrance with us.
Today, we also honor the memory of the 300,000 Azerbaijanis who sacrificed their lives in the fight against Nazism.