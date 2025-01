Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за дань уважения жертвам Холокоста

Израиль чтит память 300 тыс. азербайджанцев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, и благодарен Азербайджану за дань уважения погибшим при Холокосте.

Как передает Report, об этом завершающий свою миссию посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".

Посол поделился публикацией МИД Азербайджана по случаю Дня памяти жертв Холокоста и выразил благодарность азербайджанской стороне.

"Сегодня мы также чтим память 300 000 азербайджанцев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом. С глубоким уважением мы признаем неизменную приверженность Азербайджана тому, чтобы евреи всегда были в безопасности и чувствовали себя как дома на этой земле. Мы также глубоко признательны Азербайджану за приверженность принципу "Никогда больше" и за прочную дружбу между нашими народами. Доброта и солидарность, проявленные народом Азербайджана по отношению к Израилю, особенно за последний год, глубоко трогают наши сердца", - говорится в сообщении.