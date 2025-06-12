Израиль не исключает силового решения в Иране ради своей безопасности

Власти Израиля не исключают силового решения вопроса ядерной программы Ирана "в любое время" ради безопасности еврейского государства.

Власти Израиля не исключают силового решения вопроса ядерной программы Ирана "в любое время" ради безопасности еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"Израиль не связан соглашениями, участником которых он не является, и будет действовать ради своей безопасности - в любое время и в любом месте", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности прибегнуть к силовым мерам в отношении Ирана в связи с его ядерной программы.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщал, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. По их данным, решение пока не принято окончательно, однако такой вариант активно обсуждается на фоне обострения напряженности в регионе.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке выводят по соображениям безопасности. В среду министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае войны с США исламская республика атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании выпустил предупреждение о возможной военной эскалации в регионе. Центр рекомендовал судам проявлять осторожность в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе.