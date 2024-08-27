О нас

Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасности

Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасности Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются важной вехой для региональной безопасности и благополучия.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 22:06
Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасности

Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются важной вехой для региональной безопасности и благополучия.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов выразил удовлетворенность результативными обсуждениями с министром иностранных дел Турции в рамках своего рабочего визита в братскую страну, отмечается в сообщении.

"Братство и дружба между Азербайджаном и Турцией вечны и необратимы", - подчеркнул Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri regional təhlükəsizlik üçün mühüm mərhələdir

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi