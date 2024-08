Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасности

Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются важной вехой для региональной безопасности и благополучия.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов выразил удовлетворенность результативными обсуждениями с министром иностранных дел Турции в рамках своего рабочего визита в братскую страну, отмечается в сообщении.

"Братство и дружба между Азербайджаном и Турцией вечны и необратимы", - подчеркнул Байрамов.