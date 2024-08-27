Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасности
Джейхун Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения - важная веха для региональной безопасностиДвусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются важной вехой для региональной безопасности и благополучия.
Двусторонние и многосторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются важной вехой для региональной безопасности и благополучия.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов выразил удовлетворенность результативными обсуждениями с министром иностранных дел Турции в рамках своего рабочего визита в братскую страну, отмечается в сообщении.
"Братство и дружба между Азербайджаном и Турцией вечны и необратимы", - подчеркнул Байрамов.
Delighted to have a fruitful discussion w/FM @HakanFidan of brotherly #Türkiye within my working visit.