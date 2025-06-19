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Встреча Украина - НАТО на полях саммита в Гааге состоится на уровне глав МИД

Встреча Украина - НАТО на полях саммита в Гааге состоится на уровне глав МИД Встреча Украина - НАТО на полях саммита в Гааге состоится на уровне глав МИД
Другие страны
19 июня 2025 г. 04:29
Встреча Украина - НАТО на полях саммита в Гааге состоится на уровне глав МИД

Заседание Совета Украина - НАТО (СУН) на полях саммита глав государств альянса в Гааге 24-25 июня состоится на уровне министров иностранных дел.

Как передает Report, об этом свидетельствует программа саммита, опубликованная на сайте НАТО.

Согласно этой программе, на вечер 24 июня запланировано проведение СУН в формате рабочего ужина на уровне глав МИД под председательством генсека НАТО Марка Рютте. Параллельно с ним пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны также в формате рабочего ужина под председательством министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

В это же время лидеры стран НАТО с женами соберутся в королевской резиденции Хейс-тен-Бос на торжественный прием, который дает король Виллем-Александер и королева Максима.

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