Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    При наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе пострадали восемь человек

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 05:13
    При наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе пострадали восемь человек

    В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль выехал на тротуар и сбил восемь пешеходов.

    Как передает Report, об этом сообщает местное подразделения телеканала Fox со ссылкой на пожарную службу города.

    Инцидент произошел в районе Арлингтон-Хайтс на бульваре Вашингтон. Медики осмотрели на месте 10 человек, восемь из них были госпитализированы в их числе трехлетний ребенок, а мужчина в возрасте 60 лет получил тяжелые травмы.

    По предварительным данным, водитель седана потерял управление, задел припаркованный автомобиль, после чего выехал на тротуар возле входа в магазин. Очевидцы сообщают, что после наезда два человека оказались под автомобилем, об их состоянии информации нет.

    Водитель задержан по подозрению в опасном вождении. Правоохранители полагают, что алкогольное и наркотическое опьянение не рассматриваются в качестве причин происшествия. Сам водитель заявил, что у автомобиля отказали тормоза.

    Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Лос-Анджелес Соединенные Штаты Америки (США)
    Los-Ancelesdə avtomobil piyadaların üzərinə sürülüb, 8 nəfər yaralanıb
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