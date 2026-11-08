При наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе пострадали восемь человек

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль выехал на тротуар и сбил восемь пешеходов.

Как передает Report, об этом сообщает местное подразделения телеканала Fox со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел в районе Арлингтон-Хайтс на бульваре Вашингтон. Медики осмотрели на месте 10 человек, восемь из них были госпитализированы в их числе трехлетний ребенок, а мужчина в возрасте 60 лет получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, водитель седана потерял управление, задел припаркованный автомобиль, после чего выехал на тротуар возле входа в магазин. Очевидцы сообщают, что после наезда два человека оказались под автомобилем, об их состоянии информации нет.

Водитель задержан по подозрению в опасном вождении. Правоохранители полагают, что алкогольное и наркотическое опьянение не рассматриваются в качестве причин происшествия. Сам водитель заявил, что у автомобиля отказали тормоза.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.