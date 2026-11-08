Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    ПВО Саудовской Аравии сбило ракету хуситов

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 07:48
    ПВО Саудовской Аравии сбило ракету хуситов

    Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету мятежников йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики в соцсети Х.

    "Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету", - написал он.

    Комментариев со стороны хуситов на данный момент не было.

    Турки аль-Малики Движение Ансар Аллах (хуситы) Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия
    Koalisiya qüvvələri husilərin ballistik raketini vurub
    44 filmi
    44 filmi

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