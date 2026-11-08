ПВО Саудовской Аравии сбило ракету хуситов
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 07:48
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Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету мятежников йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики в соцсети Х.
"Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету", - написал он.
Комментариев со стороны хуситов на данный момент не было.
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