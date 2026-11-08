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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Koalisiya qüvvələri husilərin ballistik raketini vurub

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2026
    • 08:31
    Koalisiya qüvvələri husilərin ballistik raketini vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının qüvvələri Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının (husilər) ballistik raketini ələ keçirərək məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Hava hücumundan müdafiə qüvvələri ballistik raketi ələ keçirərək məhv edib", – o bildirib.

    Husilər hadisə ilə bağlı hələlik açıqlama verməyiblər.

    Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    ПВО Саудовской Аравии сбило ракету хуситов
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