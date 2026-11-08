В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ префектуры Сидзуока на западе Японии в ночь на 8 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Очаг залегал на глубине 40 км. Землетрясение вызвало перебои в железнодорожном сообщении, включая скоростные поезда "синкансэн". Информации о нештатных ситуациях на японских атомных объектах из-за подземных толчков не поступало.

В результате землетрясения пострадали более 20 человек. Агентство уточнило, что речь идет в основном об ушибах и ссадинах при падениях. Жизням пострадавших ничего не угрожает.