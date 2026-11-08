В Японии произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 04:09
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ префектуры Сидзуока на западе Японии в ночь на 8 ноября.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.
Очаг залегал на глубине 40 км. Землетрясение вызвало перебои в железнодорожном сообщении, включая скоростные поезда "синкансэн". Информации о нештатных ситуациях на японских атомных объектах из-за подземных толчков не поступало.
В результате землетрясения пострадали более 20 человек. Агентство уточнило, что речь идет в основном об ушибах и ссадинах при падениях. Жизням пострадавших ничего не угрожает.
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