Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Японии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 04:09
    В Японии произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ префектуры Сидзуока на западе Японии в ночь на 8 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Очаг залегал на глубине 40 км. Землетрясение вызвало перебои в железнодорожном сообщении, включая скоростные поезда "синкансэн". Информации о нештатных ситуациях на японских атомных объектах из-за подземных толчков не поступало.

    В результате землетрясения пострадали более 20 человек. Агентство уточнило, что речь идет в основном об ушибах и ссадинах при падениях. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

    Землетрясение Япония
    Yaponiyada güclü zəlzələ olub, 20-dən çox şəxs yaralanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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