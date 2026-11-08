İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Yaponiyada güclü zəlzələ olub, 20-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2026
    • 04:21
    Yaponiyada güclü zəlzələ olub, 20-dən çox şəxs yaralanıb

    Noyabrın 8-nə keçən gecə Yaponiyanın qərbində, Sidzzuoka prefekturası yaxınlığında 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların ocağı 40 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində sürətli "Şinkansen" qatarları da daxil olmaqla, dəmir yolu nəqliyyatında fasilələr yaranıb.

    Yeraltı təkanlarla əlaqədar Yaponiyanın nüvə obyektlərində hər hansı fövqəladə hadisənin baş verməsi barədə məlumat daxil olmayıb.

    Zəlzələ nəticəsində 20-dən çox insan xəsarət alıb. Agentliyin məlumatına görə, zərərçəkənlərin əksəriyyəti yıxılma nəticəsində əzilmə və sıyrıq xəsarətləri alıb. Onların həyatına təhlükə yoxdur.

    Yaponiya Zəlzələ
    В Японии произошло сильное землетрясение
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