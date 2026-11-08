"Интер Майами" c Месси в составе упустил победу, ведя со счетом 3:0

"Интер Майами" и "Шарлотт" сыграли вничью в матче американского МЛС.

Как сообщает Report, встреча на арене "Ну Стэдиум" в Майами завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев забивали уругвайский форвард Луис Суарес, отличившийся с паса аргентинского нападающего "Интер Майами" Хермана Бертераме, и ямаец Йен Фрэй, а также аргентинский хавбек Родриго Де Пауль, ассистировал которому венесуэлец Теласко Сеговия. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

У гостей дублем отметился израильский полузащитник Лиэль Абада. Еще один мяч забил бенинский форвард Родольфо Алоко.

"Интер Майами" завершил регулярный чемпионат МЛС на втором месте Восточной конференции, имея в активе 60 очков. "Шарлотт" расположился на пятой строчке с 54 очками.