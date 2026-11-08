Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    "Интер Майами" c Месси в составе упустил победу, ведя со счетом 3:0

    Футбол
    • 08 ноября, 2026
    • 06:58
    Интер Майами c Месси в составе упустил победу, ведя со счетом 3:0

    "Интер Майами" и "Шарлотт" сыграли вничью в матче американского МЛС.

    Как сообщает Report, встреча на арене "Ну Стэдиум" в Майами завершилась со счетом 3:3.

    В составе хозяев забивали уругвайский форвард Луис Суарес, отличившийся с паса аргентинского нападающего "Интер Майами" Хермана Бертераме, и ямаец Йен Фрэй, а также аргентинский хавбек Родриго Де Пауль, ассистировал которому венесуэлец Теласко Сеговия. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

    У гостей дублем отметился израильский полузащитник Лиэль Абада. Еще один мяч забил бенинский форвард Родольфо Алоко.

    "Интер Майами" завершил регулярный чемпионат МЛС на втором месте Восточной конференции, имея в активе 60 очков. "Шарлотт" расположился на пятой строчке с 54 очками.

    ФК Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес
    "İnter Mayami" MLS-də "Şarlott"la heç-heçə edib
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