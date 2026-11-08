UKMTO сообщило об инциденте с участием сухогруза и военными в Оманском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте с участием сухогруза и военных сил в Оманском заливе.

Как сообщает Report со ссылкой на UKMTO, происшествие было зафиксировано примерно в 18 морских милях к востоку от города Хор-Факкан (ОАЭ).

Ведомство не располагает информацией о состоянии экипажа, повреждениях судна и возможном воздействии на окружающую среду. Также не указывается, вооруженные силы какой страны участвовали в инциденте.

Компетентные органы уведомлены о случившемся, расследование продолжается, уточнили в UKMTO

Cудам рекомендовано учитывать актуальные данные о ситуации с морской безопасностью и следить за изменениями оперативной обстановки.