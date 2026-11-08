Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    UKMTO сообщило об инциденте с участием сухогруза и военными в Оманском заливе

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 04:37
    UKMTO сообщило об инциденте с участием сухогруза и военными в Оманском заливе

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте с участием сухогруза и военных сил в Оманском заливе.

    Как сообщает Report со ссылкой на UKMTO, происшествие было зафиксировано примерно в 18 морских милях к востоку от города Хор-Факкан (ОАЭ).

    Ведомство не располагает информацией о состоянии экипажа, повреждениях судна и возможном воздействии на окружающую среду. Также не указывается, вооруженные силы какой страны участвовали в инциденте.

    Компетентные органы уведомлены о случившемся, расследование продолжается, уточнили в UKMTO

    Cудам рекомендовано учитывать актуальные данные о ситуации с морской безопасностью и следить за изменениями оперативной обстановки.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Оманский залив Эскалация на Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    Oman körfəzində yük gəmisi ilə hərbi qüvvələr arasında insident baş verib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    18:16
    В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек
    Другие страны
    18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо
    В регионе
    Лента новостей