В Чили в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с самосвалом в центральной части Чили.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает местная пресса.

Согласно информации, на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго, столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль. В аварии погибли 12 человек, еще 15 были госпитализированы с различными травмами.

Региональный представитель президента Мануэль Мильонес подтвердил число погибших.

Обстоятельства произошедшего выясняются.