В Чили в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 05:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с самосвалом в центральной части Чили.
Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает местная пресса.
Согласно информации, на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго, столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль. В аварии погибли 12 человек, еще 15 были госпитализированы с различными травмами.
Региональный представитель президента Мануэль Мильонес подтвердил число погибших.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
19:26
На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером ТурцииВнешняя политика
19:13
Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительстваДругие страны
18:59
Фото
В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы АзербайджанаВнешняя политика
18:46
Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назадДругие страны
18:28
Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - АстараДругие страны
18:23
Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы АзербайджанаВ регионе
18:22
Руководство ANAMA посетило монумент ПобедыВнутренняя политика
18:16
В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человекДругие страны
18:15
Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимоВ регионе