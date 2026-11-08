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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Чили в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 05:54
    В Чили в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

    По меньшей мере 12 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с самосвалом в центральной части Чили.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает местная пресса.

    Согласно информации, на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго, столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль. В аварии погибли 12 человек, еще 15 были госпитализированы с различными травмами.

    Региональный представитель президента Мануэль Мильонес подтвердил число погибших.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Чили
    Çilidə avtobusun yük maşını ilə toqquşuması 12 nəfərin ölümünə səbəbə olub
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