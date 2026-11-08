Падение цен на золото в октябре стало сильнейшим со времен кризиса 2008 года

Стоимость золота по итогам октября снизилась более чем на 7%, что является худшим показателем для этого месяца со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Как передает Report, об этом пишут "Известия".

Начало 2026 года, указывает издание, было крайне успешным для драгметалла: в январе стоимость фьючерсов достигла исторического максимума в $5 626,8 за унцию. Однако из-за кризиса на Ближнем Востоке и повышения процентных ставок котировки начали стремительно падать. К осени цены снизились примерно на 28%, а октябрь стал худшим месяцем для золота за последние 18 лет.

В октябре стоимость золота упала на 7,3%, что не случалось с 2008 года. 30 октября цена фьючерса опускалась до минимума в $3 876,39 за унцию - самого низкого показателя с октября 2025 года. Несмотря на небольшую попытку отыграть потери в начале ноября, общая тенденция к снижению сохраняется, и по состоянию на 6 ноября цена составляла $4 045.

Длительное нахождение стоимости металла ниже отметки в $4 000 может стать серьезным испытанием для инвесторов. В частности, это создаст убытки для обеспеченных золотом биржевых фондов, в которых в текущем году было добавлено почти 150 тонн драгметалла.