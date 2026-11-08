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    В Китае открыли новый вид лягушек

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    • 08 ноября, 2026
    • 07:26
    В Китае открыли новый вид лягушек

    В китайской провинции Хайнань обнаружен новый вид земноводных - хайнаньская бороздчатопалая лягушка (Rana hainan).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Новый вид был найден на территории Национального парка тропических лесов Хайнаня исследовательской группой под руководством специалистов Хайнаньского педагогического университета. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале ZooKeys.

    В период с 2024 по 2026 год ученые проводили полевые исследования земноводных в национальном парке. Обнаруженные лягушки обладали отличительными признаками, которые позволили отнести их к ранее неизвестному виду. Выводы были подтверждены молекулярно-филогенетическим анализом и изучением морфологических особенностей.

    На данный момент хайнаньская бороздчатопалая лягушка известна лишь в нескольких охраняемых зонах национального парка. Она преимущественно обитает в тропических лесах на высоте от 350 до 950 метров над уровнем моря, отдавая предпочтение вечнозеленым широколиственным лесам.

    Декан факультета биологических наук Хайнаньского педагогического университета Ван Цзичао назвал открытие важным результатом исследований биоразнообразия национального парка и прилегающих территорий.

    По данным администрации парка, за последние пять лет здесь обнаружили более 90 новых видов животных и растений. При этом под эффективную охрану взято более 95% первичных лесов провинции Хайнань и свыше 55% ее естественных лесных массивов.

    Новый вид Китайская Народная Республика (КНР)
    Çində yeni qurbağa növü aşkarlanıb
    44 filmi
    44 filmi

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