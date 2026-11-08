İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Çində yeni qurbağa növü aşkarlanıb

    Maraqlı
    • 08 noyabr, 2026
    • 07:48
    Çində yeni qurbağa növü aşkarlanıb

    Çinin Haynan əyalətində elmə məlum olmayan yeni amfibiya növü – Haynan şırımlıbarmaqlı qurbağası (Rana hainan) aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Yeni növ Haynan Tropik Meşələr Milli Parkının ərazisində Haynan Pedaqoji Universitetinin mütəxəssislərinin rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu tərəfindən aşkar edilib. Araşdırmanın nəticələri beynəlxalq elmi jurnal olan "ZooKeys"də dərc olunub.

    Alimlər 2024–2026-cı illərdə milli parkda amfibiyaların öyrənilməsi məqsədilə çöl tədqiqatları aparıblar. Aşkar edilən qurbağaların fərqli xüsusiyyətləri onların əvvəllər elmə məlum olmayan ayrıca növə aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verib. Nəticələr molekulyar-filogenetik təhlil və morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi ilə təsdiqlənib.

    Hazırda Haynan şırımlıbarmaqlı qurbağasına yalnız milli parkın bir neçə mühafizə olunan ərazisində rast gəlinir. Bu növ əsasən dəniz səviyyəsindən 350–950 metr yüksəklikdə yerləşən tropik meşələrdə, xüsusilə həmişəyaşıl enliyarpaqlı meşələrdə yaşayır.

    Haynan Pedaqoji Universitetinin Biologiya Elmləri fakültəsinin dekanı Van Tszitsyao bu kəşfi milli parkın və ona bitişik ərazilərin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi baxımından mühüm nəticə adlandırıb.

    Park administrasiyasının məlumatına görə, son beş ildə burada 90-dan çox yeni heyvan və bitki növü aşkar edilib. Bununla yanaşı, Haynan əyalətindəki ilkin meşələrin 95%-dən çoxu və təbii meşə massivlərinin 55%-dən artıq hissəsi effektiv mühafizə altına alınıb.

    Çin Xalq Respublikası
    В Китае открыли новый вид лягушек
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:22
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
    Xarici siyasət
    19:16
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilib
    Ekologiya
    19:08
    Foto
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti