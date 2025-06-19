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Шейнбаум предложила Трампу заключить всеобъемлющее соглашение

Шейнбаум предложила Трампу заключить всеобъемлющее соглашение Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила лидеру США Дональду Трампу заключить всеобъемлющее двустороннее соглашение, охватывающее вопросы безопасности, миграции и торговли.
Другие страны
19 июня 2025 г. 04:41
Шейнбаум предложила Трампу заключить всеобъемлющее соглашение

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила лидеру США Дональду Трампу заключить всеобъемлющее двустороннее соглашение, охватывающее вопросы безопасности, миграции и торговли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она заявила во время ежедневной пресс-конференции.

"Я предложила: почему бы нам не заключить общее соглашение - соглашение, которое охватывало бы вопросы безопасности, миграции, а также торговли?" - сообщила Шейнбаум, рассказывая о состоявшемся во вторник телефонном разговоре с главой Белого дома.

"Мы достигли многих договоренностей: сегодня у нас куда более безопасная граница. В вопросе миграции наблюдается значительное сокращение миграционного потока через Мексику", - отметила она.

По словам мексиканского лидера, Трамп согласился рассмотреть предложение о заключении комплексного соглашения между странами.

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