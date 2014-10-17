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    Комиссар СЕ по правам человека посетит Азербайджан

    Нильс Муйжниекс проведет ряд встреч с официальными лицами

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщили Report в пресс-службе Совета Европы, в ходе визита в Баку  22-24 октября Н. Муйжниекс проведет ряд встреч с официальными лицами, представителями гражданского общества Азербайджана, на которых обсудит ситуацию с правами человека в стране.

    Данный визит станет вторым визитом комиссара  на Южный Кавказ в этом месяце. В начале октября Н. Муйжниекс также посетил Армению. 

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