Комиссар СЕ по правам человека посетит Азербайджан

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщили Report в пресс-службе Совета Европы, в ходе визита в Баку 22-24 октября Н. Муйжниекс проведет ряд встреч с официальными лицами, представителями гражданского общества Азербайджана, на которых обсудит ситуацию с правами человека в стране.

Данный визит станет вторым визитом комиссара на Южный Кавказ в этом месяце. В начале октября Н. Муйжниекс также посетил Армению.