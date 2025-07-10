Суд в Екатеринбурге рассмотрел апелляцию Акифа Сафарова, отклонил апелляционную жалобу Аяза Сафарова

Свердловский областной суд вернул в суд первой инстанции апелляционную жалобу Акифа Сафарова, арестованного в Екатеринбурге.

Свердловский областной суд вернул в суд первой инстанции апелляционную жалобу Акифа Сафарова, арестованного в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Апелляцию по мере пресечения Акифу Сафарову вернули в суд первой инстанции. Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга для устранения ошибок", - отмечается в сообщении суда.

В то же время Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции на меру пресечения в виде ареста другому арестованному - Аязу Сафарову.

"Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Жалобы на арест еще троих - Сафарова Бакира Мехди, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы - суд рассмотрит в пятницу. По другим фигурантам даты еще не назначены.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дел арестованы восемь человек. Ранее арест обжаловала защита семи фигурантов. Восьмой фигурант, Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, подавать апелляцию не стал.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся. Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.