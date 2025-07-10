Из города Шуша впервые отправили открытки в Ирландию, Канаду и США

Путешественник из международного клуба MTP (Most Traveled People) Дэвид Джозеф Ланган впервые отправил почтовые открытки в Ирландию и Канаду прямо из города Шуша.

Путешественница из международного клуба MTP Рходора Бертон Легаспи впервые отправила открытку в Нью-Йорк из города Шуша.

Как передает корреспондент Report, открытка была отправлена из почтового отделения города.

11:25

Путешественник из международного клуба MTP (Most Traveled People) Дэвид Джозеф Ланган впервые отправил почтовые открытки в Ирландию и Канаду прямо из города Шуша.

Как передает корреспондент Report, это стало первым международным почтовым отправлением из города Шуша после ее освобождения от армянской оккупации.

Открытки были отправлены из почтового отделения города.