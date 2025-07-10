Арестованы двое азербайджанцев, воевавших в ЧВК "Вагнер"

Арестованы двое азербайджанцев, воевавших в ЧВК "Вагнер"

В Сабаильском районном суде города Баку прошло судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.), по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, согласно материалам дела указанные лица, установленные, задержанные и доставленные в республику для проведения следствия в результате оперативно-розыскных мероприятий СГБ, совершили различные преступные деяния за рубежом и в Азербайджане.

Они были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства и, находясь в пенитенциарных учреждениях этой страны, были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Е.Пригожиным для освобождения от отбытия наказания и привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение.

По материалам, представленным в суде, Р.Алиев и И.Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны.

В настоящее время ведется следствие по уголовному делу в отношении Р. Алиева и И. Гасанова, а также по фактам совершения ими других преступлений против граждан Азербайджанской Республики и иностранных государств.

По итогам судебного заседания в отношении Р.Алиева и И.Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.