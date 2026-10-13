Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией в Майами заверила ее, что сделка по дизельному топливу с Россией может помочь "смягчить" позицию Москвы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Представители Белого дома утверждали, что сделка США и РФ приблизит мирное урегулирование войны в Украине. Параллельно был передан призыв президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтяным объектам.

"Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Видите, украинцы прекратили удары, и мы заключили с вами эту сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать", - объяснил источник Reuters. В ходе встречи Кушнер и Уиткофф не угрожали прекращением поддержки, если Украина не согласится прекратить удары по российским НПЗ, указывает агентство.

Кроме того, источники издания настаивают, что представители США не грозили Украине прекращением передачи разведданных, хотя ранее об этом писал ряд медиа, в частности газета Financial Times.

Один из собеседников агентства также отметил, что соглашение по дизельному топливу является лишь частью более широкого обсуждения о возобновлении переговоров между Украиной и Россией. По его словам, в ходе встречи также обсуждались гарантии безопасности для Киева.