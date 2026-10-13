В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю

Группа из шести сенаторов конгресса США, представляющих обе партии, призвала администрацию президента Дональда Трампа "немедленно изменить курс" после договоренности с Россией поставках дизельного топлива.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, заявление подписали сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз (штат Мэн), Лиза Мурковски (Аляска), Том Тиллис (Северная Каролина) и Джон Кертис (Юта), а также сенаторы-демократы Джинн Шейхин (Нью-Гэмпшир) и Ричард Блументаль (Коннектикут).

По их словам, администрация не проконсультировалась с конгрессом и не представила никаких разъяснений, как того требует закон.

Сенаторы напомнили, что в 2022 году конгресс запретил импорт российских энергоносителей.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо (Вайоминг), в свою очередь, заявил, что Трамп сосредоточен на снижении цена на энергоносители.

"Президент ищет баланс и вынужден принимать непростые решения", - сказал Баррассо в эфире CBS, но также призвал обеспечить исполнение закона о санкциях, принятого конгрессом в прошлом месяце. "Это еще один рычаг давления, который президент может использовать в отношениях с [президентом РФ Влажимиром] Путиным, стремясь найти долгосрочное решение ситуации в регионе", - отметил он.

Напомним, что 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после которого американский лидер объявил о договоренности по поставкам российского дизтоплива.