В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме, в 32 километрах к юго-западу от города Сона.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Института геонаук Университета Панамы.

Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 5 километров.

Эпицентр находился в районе тихоокеанского побережья страны, недалеко от провинций Верагуас и Чирики.

Новое землетрясение произошло спустя три дня после мощного сейсмического события, зарегистрированного 9 октября. Тогда, по данным Института геонаук, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине четырех километров в 39 километрах к северо-западу от Тоноси.