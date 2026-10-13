В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 04:20
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Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме, в 32 километрах к юго-западу от города Сона.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Института геонаук Университета Панамы.
Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 5 километров.
Эпицентр находился в районе тихоокеанского побережья страны, недалеко от провинций Верагуас и Чирики.
Новое землетрясение произошло спустя три дня после мощного сейсмического события, зарегистрированного 9 октября. Тогда, по данным Института геонаук, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине четырех километров в 39 километрах к северо-западу от Тоноси.
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