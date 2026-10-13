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    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение

    Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме, в 32 километрах к юго-западу от города Сона.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Института геонаук Университета Панамы.

    Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 5 километров.

    Эпицентр находился в районе тихоокеанского побережья страны, недалеко от провинций Верагуас и Чирики.

    Новое землетрясение произошло спустя три дня после мощного сейсмического события, зарегистрированного 9 октября. Тогда, по данным Института геонаук, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине четырех километров в 39 километрах к северо-западу от Тоноси.

    Землетрясение Панама
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    44 - Tezliklə
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